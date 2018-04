Die NASA will einen neuen Überschalljet. Quelle: epa Aaron M. Sprecher/EPA/dpa

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat einen neuen Überschalljet in Auftrag gegeben - aber ohne Überschallknall. Der US-Rüstungskonzern Lockheed Martin, der dafür 247,5 Millionen Dollar erhält, sei mit Entwurf, Bau und Test eines solchen Jets beauftragt worden.



Bis Ende 2021 soll die Arbeit abgeschlossen sein. Dann soll der Prototyp des "X-plane" in etwa 16 Kilometer Höhe mit rund 1.500 Kilometern pro Stunde fliegen können. Der erzeugte Ton soll nur so laut sein wie das Zuschlagen einer Autotür.