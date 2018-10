Flüchtlinge der Rohingya in Bangladesch. Symbolbild Quelle: Md. Mehedi Hasan/Pacific Press via ZUMA Wire/dpa

Nie sind in der Welt durch Krisen und Konflikte so viele Menschen auf der Flucht gewesen wie 2017. Insgesamt gab es weltweit 68,5 Millionen Vertriebene. Das berichtet das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR.



Deutschland nahm nach diesen Zahlen 2017 rund 186.650 Vertriebene auf. Insgesamt hielten sich damit in der Bundesrepublik 970.400 Flüchtlinge auf. Drei von fünf Vertriebenen fanden im eigenen Land abseits der Konfliktzone Zuflucht. Die meisten flohen aus Syrien, Afghanistan und dem Südsudan.