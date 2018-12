Generalsekretär ist das wichtigste Amt neben der Parteivorsitzenden. Kramp-Karrenbauer hatte Ziemiak allerdings gleich zweimal fragen müssen, ob er das Amt übernehmen will. Schon vor der Wahl hatte sie ihre Fühler zu ihm ausgestreckt. Ziemak sagte ab. Weil er aus Nordrhein-Westfalen kommt, aus dem Sauerland wie Friedrich Merz, galt seine Loyalität Merz und Spahn. "Das verstehe ich", sagte Kramp-Karrenbauer. Freitagabend, am Rande der Tanzfläche des Parteiabends, habe sie ihn noch einmal gefragt. "Es fühlte sich immer noch richtig an", so Kramp-Karrenbauer. Jetzt sagte er zu. "Es geht nicht um gestern", verteidigte Ziemiak seine Wende in seiner Bewerbungsrede. Jetzt gehe es um die Partei und um die Zukunft. Die CDU woller er mit "klaren Kurs, klarer Sprache" und als "Partei des Rechtsstaates" profilieren.