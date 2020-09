Mit dem neuen Hoffnungsträger, der am Donnerstagabend bei einer Weltpremiere in Wolfsburg vor rund 700 Journalisten vorgestellt wurde, startet VW eine Hybridoffensive: Der neue Golf kommt erstmals in mehreren Versionen auf den Markt, die einen Verbrenner mit einem Elektroantrieb kombinieren - vom Mildhybrid mit 48-Volt-Technik bis hin zu Plug-in-Hybrid, der an der Steckdose aufgeladen werden kann. Hintergrund sind die ab nächstes Jahr europaweit geltenden schärferen Klimavorgaben.