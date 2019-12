Die Abflug-Halle des Flughafens BER.

Quelle: Stefan Kruse/dpa

Rund zehn Monate vor der geplanten Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER am Berliner Stadtrand ist noch offen, ob der ergänzende Terminal 2 (T2) bis dahin fertig ist. Zuletzt habe es an dem Bau, der neben dem Hauptterminal 1 liegt, gute Baufortschritte gegeben, sagte Flughafenchef Lütke Daldrup.



Mehrere Gewerke arbeiteten inzwischen am Wochenende durch. Daher sei er optimistisch, dass T2 bis Ende Oktober 2020 fertig werde. Der Terminal 2 wurde nachträglich konzipiert, weil der BER bei der Eröffnung bereits zu klein ist.