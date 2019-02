Ryan Zinke (M) musste seinen Posten im Dezember räumen.

Nach dem Ausscheiden seines skandalumwitterten Innenministers Ryan Zinke will US-Präsident Donald Trump dessen umstrittenen Stellvertreter David Bernhardt zum Nachfolger machen. Trump kündigte an, er werde Bernhardt nominieren, der das Ministerium seit Zinkes Ausscheiden zum Jahreswechsel kommissarisch führt.



Umweltschützer protestierten umgehend gegen Trumps Wahl. Die Organisation "Friends of the Earth" bezeichnete Bernhardt als eine "Marionette" für Firmen, die die Umwelt verschmutzten.