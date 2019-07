Egils Levits, neuer Präsident von Lettland. Archivbild

Quelle: Alexander Welscher/dpa

Lettland hat einen neuen Präsidenten. Der Jurist Egils Levits trat sein Amt als Staatsoberhaupt des baltischen EU- und Nato-Landes im Nordosten Europas an. Der frühere Richter am Europäischen Gerichtshof legte im Parlament in Riga seinen Eid ab.



In einer Rede benannte Levits unter anderem Solidarität und ein "modernes, nachhaltiges Land" als Schwerpunkte seiner Präsidentschaft. Außenpolitisch betonte Levits die feste Einbindung Lettlands in europäische und transatlantische Strukturen.