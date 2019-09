Eine Frau hält ein Smartphone. Archivbild

Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/dpa

Kunden der Deutschen Telekom können nun auch im 5G-Mobilfunkstandard mobil surfen. Man funke ab sofort mit 129 Antennen in Berlin, München, Köln, Bonn und Darmstadt in Bandbreiten von einem Gigabit pro Sekunde und mehr, teilte die Deutsche Telekom mit. 66 davon stehen allein in Berlin-Mitte.



Als erster Betreiber hatte Mitte Juli Vodafone das 5G-Netz für private Nutzer geöffnet. In 20 Städten und Gemeinden wurden damals die ersten 25 Stationen aktiviert. Vodafone startete zudem mit dem Verkauf von 5G-fähigen Geräten.