Octavian Ursu (CDU) gewann die Stichwahl in Görlitz klar.

Octavian Ursu (CDU) sieht seinen Sieg bei der Wahl zum neuen Oberbürgermeister in Görlitz als richtungsweisend an. "Es ist tatsächlich so, dass eine Mehrheit für eine Richtung dieser Stadt gestimmt hat", sagte Ursu dem MDR. Es gehe darum, ob Görlitz eine offene Gesellschaft haben wolle oder sich abschotten wolle.



Das Ergebnis zeige, "dass eine Mehrheit in der Gesellschaft keine AfD-Mehrheit wünscht". Ursu setzte sich mit 55,2 zu 44,8 Prozent gegen den AfD-Bewerber Sebastian Wippel durch.