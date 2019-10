Alle Pflegeheime sollen halbjährlich intern Qualitätsdaten zur Versorgung ihrer Bewohner erheben und an eine Datenauswertungsstelle (DAS) übermitteln. Dabei wird etwa erfasst, wie mobil und selbstständig alle Bewohner sind, wie viele Bewohner wie oft an Druckgeschwüren oder an den Folgen von Stürzen leiden oder ob ein unbeabsichtigter Gewichtsverlust eingetreten ist.



Die DAS überprüft die Angaben auf Plausibilität und vergleicht die Ergebnisse aller Einrichtungen bundesweit. Jedes Heim erhält dann von der DAS einen Bericht darüber, ob es besser oder schlechter als der Durchschnitt abschneidet. Dieser Bericht fließt auch in die Qualitätsprüfungen des Medizinischen Dienstes der Krankenkassen (MDK) ein.