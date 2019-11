Eine ältere Frau auf dem Flur eines Pflegeheims. Symbolbild

Quelle: Jens Büttner/zb/dpa

Pflegebedürftige und ihre Angehörigen sollen es künftig leichter haben, ein gutes Pflegeheim zu finden. Das Anfang Oktober gestartete neue Qualitätsprüfsystem für die mehr als 13.000 stationären Einrichtungen in Deutschland tritt am Freitag in die Phase zwei ein.



Vor vier Wochen hatten die Heime selber mit den internen Prüfungen nach dem neuen Qualitätssystem begonnen. Ab jetzt prüft auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) extern sämtliche Einrichtungen nach dem neuen Verfahren.