Ex-Präsident Morales ist in Argentinien im Exil.

Quelle: Natacha Pisarenko/AP/dpa/Archivbild vom 19.12.2019

Nach dem Rücktritt von Präsident Evo Morales sollen die Bolivianer Anfang Mai einen neuen Staatschef wählen. "Am 3. Mai werden die Bürger an die Urnen gehen, um einen Präsidenten und das Parlament zu wählen", sagte der Leiter des Wahlamtes, Salvador Romero. Sollte eine Stichwahl notwendig sein, könnte die in der zweiten Junihälfte stattfinden.



Morales war im November unter dem Druck des Militärs zurückgetreten, nachdem ihm Betrug bei der Präsidentenwahl vom 20. Oktober vorgeworfen worden war.