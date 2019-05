Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte bekam die meisten Stimmen.

Quelle: Mindaugas Kulbis/AP/dpa

In Litauen gehen zwei Ökonomen in eine Stichwahl um das Präsidentenamt. Nach Auszählung aller Wahlbezirke erhielten Ex-Finanzministerin Ingrida Simonyte mit 31,13 Prozent und der unabhängige Wirtschaftsexperte Gitanas Nauseda mit 30,95 Prozent die meisten Stimmen. Beide verfehlten aber die absolute Mehrheit.



Erneut gewählt wird in dem baltischen EU- und Nato-Land am 26. Mai - parallel zur Europawahl. Regierungschef Saulius Skvernelis kam nur auf 19,72 Prozent und wird wohl im Juli zurücktreten.