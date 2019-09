Soldat vor einem Wahlplakat von Aschraf Ghani. Archiv

Quelle: Rahmat Gul/AP/dpa

In Afghanistan hat die Präsidentenwahl begonnen. Mehr als 72.000 Soldaten, Polizisten und Geheimdienstmitarbeiter sicherten die Wahl. Aufgrund der prekären Sicherheitslage allerdings konnte rund ein Drittel der Wahlzentren nicht öffnen. Die islamistisch-militanten Taliban hatten angekündigt, die Wahl anzugreifen.



Die Wahllokale sind bis 15.00 Uhr lokaler Zeit (12.30 Uhr MESZ) geöffnet. Erste vorläufige Resultate sollen am 19. Oktober veröffentlicht werden, die offiziellen am 7. November.