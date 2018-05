Enrique Peña Nieto scheidet aus dem Amt. Archivbild Quelle: Demian Chavez/Zuma Press/dpa

In Mexiko hat der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl am 1. Juli begonnen. Die drei größten Parteien des Landes nominierten offiziell ihre Spitzenkandidaten, die sich um die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Enrique Pena Nieto bewerben.



In Umfragen liegt der Linkspopulist Andres Manuel Lopez Obrador in Führung. Auf Platz zwei steht derzeit Ricardo Anaya von der konservativen PAN. Dritter Kandidat ist Jose Antonio Meade, der als Parteiloser für die Regierungspartei PRI antritt.