George Weah wird der neue Präsident von Liberia. Quelle: Shashank Bengali/TNS/dpa

In seiner ersten Rede nach seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl in Liberia hat Ex-Weltfußballer George Weah der Korruption den Kampf angesagt. "Diejenigen, die das liberianische Volk durch die Plage der Korruption betrügen wollen, werden keinen Platz in meiner Regierung haben", sagte der künftige Präsident in seiner Rede.



Er rief die in der Diaspora lebenden Liberianer zur Rückkehr in die Heimat auf. Weah hatte die Stichwahl um die Präsidentschaft klar gegen Joseph Boakai gewonnen.