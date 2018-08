Nach der Abwahl als Premierminister will Malcom Turnbull bald ganz aus dem Parlament ausscheiden, um mehr Zeit für seine Familie zu haben. Quelle: dpa

Australiens Premierminister Malcolm Turnbull hat nach einer Revolte innerhalb seiner Partei sein Amt verloren. In einer Kampfabstimmung der Abgeordneten der konservativen Liberal Party setzte sich am Freitag der bisherige Schatzkanzler Scott Morrison durch. Damit übernimmt der 50-Jährige nun das Amt des Partei- und Regierungschefs. Die Entwicklung markiert einen weiteren Höhepunkt in der langen Phase politischer Instabilität in Australien: Seit 2007 hat kein Premierminister eine volle Amtszeit überstanden.