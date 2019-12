Demonstranten in Bagdad.

Quelle: Khalid Mohammed/AP/dpa

Tausende Menschen haben bei Protesten in Bagdad und anderen Teilen des Iraks die Ernennung eines unabhängigen Regierungschefs gefordert. Sie versammelten sich an zentralen Plätzen, schwenkten Landesflaggen und erklärten, dass nur ein Unabhängiger eine neue Regierung bilden könne.



Mehrere Regierungseinrichtungen und Schulen blieben geschlossen. Der Sonntag markiert im Irak den Beginn der Arbeitswoche. In zwei Provinzen blockierten die Demonstranten Straßen, wie die Nachrichtenagentur INA berichtete.