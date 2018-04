Mateusz Morawiecki soll neuer Regierungschef Polens werden. Quelle: Jacek Turczyk/PAP/dpa

Der polnische Finanz- und Wirtschaftsminister Mateusz Morawiecki soll Beata Szydlo an der Spitze der Regierung in Warschau ablösen. Das beschloss die Führung der nationalkonservativen Regierungspartei Recht und Solidarität (PiS) in Warschau, teilte die PiS-Sprecherin Beata Mazurek mit.



Morawiecki gilt als Vertrauter des PiS-Parteivorsitzenden Jaroslaw Kaczynski, des "starken Mannes" in der polnischen Führung. Szydlo führte die polnische Regierung seit Regierungsantritt der PiS 2015.