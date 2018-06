Der Sozialist Pedro Sanchez ist von König Felipe VI. als neuer spanischer Regierungschef vereidigt worden. Der 46-Jährige legte den Amtseid in Madrid ab. Erstmals in der Geschichte Spaniens verzichtete ein Ministerpräsident bei seiner Vereidigung auf eine Bibel.



Sanchez ist der siebte Ministerpräsident des Landes seit dem Ende der Franco-Diktatur 1975. Er ist der erste, der ohne eine Parlamentswahl an die Macht gekommen ist. Sanchez wird nun seine Regierungsmannschaft zusammenstellen.