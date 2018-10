Im Bild noch auf der Erde in der Nasa-Werkstatt: die Sonde "Parker Solar Probe". Quelle: AP

One Step Closer to the Sun: Die Nasa-Raumsonde "Parker Solar Probe" ist dichter an die Sonne herangekommen als jegliches Raumfahrzeug zuvor. Die Sonde unterbot den bisherigen Rekord von 43 Millionen Kilometern Entfernung, den die Sonde "Helios 2" im Jahr 1976 aufgestellt hatte.



Die Sonde dürfte der Sonne noch ein weiteres Stück näherkommen, bis sie kommende Woche erstmals durch die Korona, die äußere Atmosphäre der Sonne, fliegt. Dann dürfte sie sich innerhalb von 24 Millionen Kilometern Entfernung von der Sonnenoberfläche befinden. Insgesamt 24 dichtere Annäherungsversuche soll Parker in den nächsten sieben Jahren unternehmen und dabei letztlich sogar in eine Nähe von nur sechs Millionen Kilometern kommen.