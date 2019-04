Studierende im Hörsaal in Potsdam. Symbolbild

Die Zahl der Studierenden ohne Abitur hat in Deutschland einen neuen Rekord erreicht. Knapp 60.000 Menschen studierten 2017, ohne vorher die allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife erworben zu haben. Damit hat sich die Zahl in den vergangenen zehn Jahren vervierfacht.



Das geht aus Zahlen einer Studie des CHE Centrums für Hochschulentwicklung hervor. Die Qualifikation erfolgt über die Berufspraxis. So ersetzt etwa die Note aus der Meister- oder Fachwirtprüfung die Abinote.