Die Partei spricht von einem "Politikskandal" und will in jedem Fall rechtlich gegen die Kürzung ihrer Landesliste vorgehen. AfD-Spitzenkandidat Jörg Urban kündigte nach der Wahl an, alle Rechtsmittel auszuschöpfen. Das sei unabhängig davon, ob die Partei alle ihr zustehenden Sitze im Landtag besetzen kann oder nicht. Bliebe ein Sitz unbesetzt, sei das noch "ein Argument mehr", so Urban. Er will Neuwahlen erzwingen. Außerdem plant die AfD einen Untersuchungsausschuss.



Auch AfD-Chef Alexander Gauland schließt eine Klage nicht aus. "Die Sachsen haben sich immer offen gelassen, dieses Urteil überprüfen zu lassen und das werden sie auch weiter machen", sagte Gauland am Wahlabend gegenüber heute.de.