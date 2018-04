Kanye West und Donald Trump 2016 im Trump-Tower. Quelle: Seth Wenig/AP/dpa

US-Rapper Kanye West hat ein Lied veröffentlicht, in dem er die Politik von Donald Trump verteidigt. In "Ye vs. The People" kritisiert West die Vorstellung, Schwarze müssten die Demokraten wählen. Zudem feiert er das Motto des Präsidenten - "Make America Great Again" - als neue Idee für das Land. Der Song läuft im US-Radio.



West ist einer der wenigen Promis, die Trump öffentlich unterstützen. Der Musiker trägt eine "Make America Great Again"-Baseballkappe und nennt Trump "meinen Bruder".