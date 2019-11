Walter-Borjans: Ich habe immer wieder gesagt, die Frage Ja oder Nein zur GroKo ist nicht die zentrale Frage. Es geht um Inhalte. Ich halte eine Große Koalition nicht für der Weisheit letzter Schluss. Sie ist Grund dafür, dass die Partei so klein geworden ist, dass Ränder so stark geworden sind. Aber wir sind nun mal in dieser Großen Koalition drin.



Das heißt, die Frage ist: Kann ich Menschen vermitteln, dass ich rausgehe? Das kann ich nicht, indem ich die Frage beantworte, "nein ich will nicht mehr in der Großen Koalition sein", sondern ich muss die Themen ansprechen. Und an den Themen wird sich entscheiden, was mit diesem Partner geht und was nicht. (...) Und die Debatte führt der Parteitag.