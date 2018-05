Brandl will die Digitalisierung beschleunigen. Quelle: Felix Kästle/dpa

Behörden, Unternehmen, Schulen - der neue Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Uwe Brandl, will die Digitalisierung vorantreiben. Dafür müssten gegebenenfalls andere Themen zurückstehen, sagte der 58-Jährige.



"Wir brauchen Breitbandausbau, wir brauchen Glasfasertechnik", sagte Brandl. Dafür will er sich auch bei Koalitionsverhandlungen einsetzen, denn in der Regel würden ab einer bestimmten Verhandlungsphase auch Vertreter der Spitzenverbände einbezogen.