Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) gilt als wortgewandt und preist bei vielen Gelegenheiten die Vorzüge seiner Stadt an. Der gebürtige Westfale ist seit 2006 Chef im Rathaus der Messestadt und strebt den Hattrick an. Im Frühjahr 2020 will er zum dritten Mal für das Amt kandidieren. An diesem Donnerstag wurde Jung an die Spitze des Städtetags gewählt - als erstes Oberhaupt einer ostdeutschen Großstadt. Der heute 61-Jährige aus Siegen kam 1991 nach Leipzig. Der Lehrer für Deutsch und Evangelische Religion baute zunächst ein Schulzentrum in der Messestadt auf, ehe er 1999 als Beigeordneter für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule ins Rathaus wechselte. Seine Stunde schlug 2006 als sein Amtsvorgänger Wolfgang Tiefensee als Bundesverkehrsminister nach Berlin wechselte. Die Leipziger wählten Jung als dessen Nachfolger. (Quelle: dpa)