Branchen-Experten gehen davon aus, dass "Die letzten Jedi" gleich am ersten Wochenende etwa 200 Millionen Dollar einspielen wird. Doch kommerzieller Erfolg und die Erwartungen der treuesten Fans waren gerade bei "Star Wars" schon immer zwei paar Schuhe. "Da ich selbst seit 40 Jahren ein 'Star Wars'-Fan bin, weiß ich genau, wie leidenschaftlich sie sind, und dass jeder in jedem Film bestimmte Dinge liebt und andere hasst", sagt Regisseur Johnson. So werde es vermutlich auch diesmal sein. "Das ist man als 'Star Wars'-Fan nicht anders gewohnt." Für ihn ist Episode VIII einfach ein "Star Wars"-Film. Das stehe schlicht für das überwältigende Bedürfnis, "vom Kinosaal direkt in den eigenen Garten zu laufen", um dort mit den eigenen Spielzeug-Raumschiffen zu spielen.