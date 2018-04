In Frankreich stehen heute viele Züge still. Quelle: Claude Paris/AP/dpa

Ein neuer Streiktag gegen Reformen bei der Staatsbahn SNCF bringt in Frankreich wieder Teile des Zugverkehrs zum Stillstand. Laut Ankündigung der SNCF fährt heute nur einer von fünf TGV-Zügen. Auch Verbindungen nach Deutschland sind betroffen. Im französischen Regionalverkehr fallen zwei Drittel der Züge aus.



Die Regierung in Paris will die mit rund 50 Milliarden Euro verschuldete SNCF umbauen und die Kosten senken. Dagegen hat die Gewerkschaft eine lange Streikwelle angekündigt.