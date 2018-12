Aber selbst wenn die Koalition das Thema erst einmal verschieben will: Für die anderen Fraktionen steht es trotzdem noch diese Woche auf der Tagesordnung des Bundestages. Am Donnerstagabend will die FDP den Antrag stellen, 219a abzuschaffen. Die Liberalen hatten zwar eigentlich für eine Neufassung des Paragraphen plädiert und wollten so eine Brücke zwischen den Gegnern und Befürwortern schlagen. "Nun geben wir mit unserem Antrag das Signal: An uns wird eine Abschaffung von 219a nicht scheitern, wenn es denn keine andere Lösung gibt", sagte Vize-Fraktionschef Stephan Thomae. Die FDP hofft dabei auch auf die SPD: "In der SPD baut sich Druck auf", sagte Parteichef Christian Lindner.