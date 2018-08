Hild: Wir werden sie in Deutschland in den nächsten Jahren überhaupt erst mal sehen. Ich weiß von Plänen, Roboter als Servicekräfte in Restaurants und an der Rezeption von Kliniken oder Hotels einzusetzen. Es wird eine Diskussion in Gang kommen, was Vor- und Nachteile dieser Entwicklung sind, und wo die Reise hingeht. Was bedeutet es, wenn Roboter immer intelligenter werden und einen eigenen Willen bekommen? Es wird Bewegungen geben, die dagegen sind, dass technische Systeme eine Entscheidungsgewalt haben dürfen. Innerhalb der Europäischen Union wird aber auch schon beraten, ob ein intelligenter humanoider Roboter juristisch als Individuum gesehen und für sein Handeln haftbar gemacht werden kann.