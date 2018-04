Die Zeiten, in denen Spiele wie "God of War" für Gewaltausbrüche und gar Morde mitverantwortlich gemacht wurden, sind vorbei. Heute ist bekannt, dass es keinen wissenschaftlichen Beleg für so einen kausalen Zusammenhang gibt. Noch bis vor wenigen Jahren jedoch wurde genau dies behauptet, das Medium mit zahlreichen Amokläufen an Schulen in Verbindung gebracht. Einige Spieleentwickler reagierten mit Trotz, entwickelten bewusst provokative und übertrieben gewalthaltige Videospiele. Die Kampfspiel-Serie "Mortal Kombat" ist so eine Übertreibung. Und "God of War" zum Teil auch. Im dritten Teil von 2010 besiegt Kratos den Götterboten Hermes und trennt ihm beide Beine ab. Die Zeit solcher Provokationen ist weitgehend vorbei. Serien wie "God of War", bei denen die Darstellung von Gewalt ein zentrales Merkmal ist, ändern sich.