In Berlin fuhren keine U-Bahnen und Straßenbahnen.

Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Nach dem flächendeckenden Warnstreik bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wollen Arbeitgeber und Gewerkschaften am Donnerstag einen weiteren Einigungsversuch unternehmen. Bis dahin werde es keinen weiteren Warnstreik geben, kündigte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt im Spreeradio an.



Mit ihrem Warnstreik kämpften die Beschäftigten um mehr Geld und bessere Arbeitszeiten. U-Bahnen und Straßenbahnen in Berlin stehen seit 3 Uhr still, auch die meisten Busse blieben in den Depots.