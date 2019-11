Mit neun Jahren Verspätung soll der Hauptstadtflughafen BER am 31. Oktober 2020 eröffnen. Das teilten die Betreiber mit. In mehreren Schritten sollen nach der Eröffnung die Airlines von den alten Flughäfen Tegel und Schönefeld in die neuen Gebäude ziehen. In Tegel wird daraufhin der Betrieb eingestellt.



Der Zeitplan bleibt ambitioniert. Noch immer müssen Mängel an Kabelverbindungen und Brandschutzsystemen abgearbeitet werden. Im Sommer sollen rund 20.000 Komparsen die Betriebsabläufe am Flughafen testen.