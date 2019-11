Elon Musk mit seinem Cybertruck (Archiv).

Quelle: Ringo H.W. Chiu/FR170512 AP/dpa

Autobauer Tesla meldet wenige Tage nach der Vorstellung großes Interesse an seinem futuristischen Elektro-Pickup. Tesla-Chef Elon Musk teilte via Twitter mit, bislang seien 146.000 Bestellungen für den "Cybertruck" eingegangen.



Tesla will mit dem "Cybertruck" in den wichtigen US-Pickup-Markt vorstoßen. Der stählerne Wagen soll mehr als 1,7 Tonnen Ladung transportieren und kommt als Spitzenmodell in 2,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Den Startpreis liegt bei knapp 40.000 Dollar vor Steuern.