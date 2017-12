Peter Steudtner war am 5. Juli zusammen mit der Chefin von Amnesty International in der Türkei sowie weiteren Menschenrechtlern bei einer Schulung festgenommen worden. Am Dienstag wurde gegen Steudtner und weitere fünf Mitglieder der Gruppe Untersuchungshaft. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglied in einer terroristischen Vereinigung zu sein. Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan hatte die Menschenrechtler zuvor in die Nähe von Putschisten gerückt. Regierungssprecher Steffen Seibert bezeichnete die Vorwürfe hingegen als den «durchschaubaren Versuch», Andersdenkende zu diskreditieren und zu kriminalisieren.