Für den geplanten milliardenschweren Bau eines neuen unterirdischen Fernbahnhofs in Frankfurt am Main will der Bund die Kosten und die Folgen für den Zugverkehr untersuchen. Der Frankfurter Hauptbahnhof sei einer der wichtigsten Eisenbahnknoten Deutschlands und solle damit entlastet werden, teilten die Deutsche Bahn und das Bundesverkehrsministerium am Montag mit. Mit Ergebnissen einer Machbarkeitsstudie wird im Frühjahr 2021 gerechnet, fertig sein könnten der mehrere Kilometer lange Tunnel und der Tiefbahnhof frühestens 2035 oder 2036, sagte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann.