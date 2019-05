Wolodymyr Selenskyj bei seiner Vereidigung (Archiv).

Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa

Kurz nach seiner Amtsübernahme als Präsident muss Wolodymyr Selenskyj erste Rückschläge hinnehmen. In einer Sondersitzung des eigentlich aufgelösten Parlaments wollte der Präsident noch eine Änderung des Wahlgesetzes für die Wahl am 21. Juli erreichen. Die Abgeordneten lehnten eine Abstimmung ab.



In Moskau gab es nach einem Treffen Selenskyjs mit US-Politikern Vorwürfe, dass Washington weiter die Politik in Kiew diktiere. Der Kreml beklagte, es gebe keine Signale für eine Normalisierung.