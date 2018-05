Ein Kind im Flüchtlingslager nahe Al-Rakka in Syrien. Quelle: Morukc Umnaber/dpa

Jedem zwölfte Kind weltweit geht es einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef zufolge schlechter als seinen Eltern. Weltweit sei für 180 Millionen Kinder in 37 Ländern die Wahrscheinlichkeit höher, in extremer Armut zu leben als dies vor 20 Jahren der Fall war.



In mehr als 14 Ländern, darunter Kamerun und Simbabwe, stieg die Zahl der Menschen in extremer Armut. Die Gründe für die Verschlechterung liegen laut dem Bericht vor allem an Konflikten und schlecht arbeitenden Regierungen.