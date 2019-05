Proteste in Hongkong.

Quelle: Vincent Yu/AP/dpa

Zehntausende Menschen haben in Hongkong gegen die Regierung der chinesischen Sonderverwaltungsregion demonstriert. Der Protest entzündete sich an Plänen für eine Auslieferung von Verdächtigen nach China sowie an den jüngsten Urteilen gegen prodemokratische Aktivisten.



Die Organisatoren schätzten, dass rund 200.000 Menschen teilgenommen haben. Damit wäre es eine der größten Demonstrationen seit langem. Die Polizei schätzte hingegen nur 22.800 Teilnehmer.