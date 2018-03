Rex Tillerson ist nicht mehr Außenminister der USA. Quelle: Jonathan Ernst/Pool REUTERS/AP/dpa

Der derzeitige CIA-Direktor Mike Pompeo soll neuer Außenminister der USA werden und den bisherigen Amtsinhaber Rex Tillerson ablösen. Das kündigte Präsident Donald Trump am Dienstag auf Twitter an.



Trump bedankte sich in der Mitteilung bei Tillerson für seine Dienste. Neue Direktorin der CIA soll Gina Haspel werden. Sie wird die erste Frau auf diesem Posten sein.