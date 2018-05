Richard Grenell (l); Frank-Walter Steinmeier; Matthew Lashe. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat sein Amt in Berlin offiziell angetreten. Der enge Vertraute von Präsident Donald Trump überreichte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue sein Beglaubigungsschreiben.



Nach mehr als 15 Monaten ohne Botschafter ist die diplomatische Vertretung der USA in Deutschland damit wieder regulär besetzt. Der 51-Jährige wurde mit militärischem Zeremoniell empfangen. Sein Lebensgefährte Matt Lashey begleitete ihn.