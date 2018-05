Richard Grenell ist neuer US-Botschafter in Berlin. Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, hat seine viel kritisierte Twitter-Botschaft verteidigt, in der er den Rückzug deutscher Unternehmen aus Iran gefordert hatte. "Wollen Sie mit einer Bedrohung Geschäfte machen?", fragte Grenell in der "Bild"-Zeitung.



"Dann sollen bitte alle Firmenchefs, die das wollen, jetzt aufstehen und sagen: 'Wir wollen mit den Mullahs Geschäfte machen'", fügte er hinzu. US-Präsident Donald Trump hält er in Deutschland derweil für unverstanden.