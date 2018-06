US-Botschafter Richard Grenell im Auswärtigen Amt. Quelle: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Kritik in Deutschland will sich der neue US-Botschafter Richard Grenell um Entspannung bemühen. Er habe sich unglücklich über die Reaktionen gezeigt, die sein Interview mit der rechten Plattform Breitbart ausgelöst habe, verlautete aus dem Auswärtigen Amt. Er wolle "nicht als Parteigänger rechtsgerichteter Kräfte wahrgenommen werden".



Das Interview war so verstanden worden, dass sich Grenell für Bewegungen einsetzt, die den Kurs von US-Präsident Trump teilen und EU-kritisch sind.