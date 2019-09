Neuer Verdi-Chef Frank Werneke vor Bundeskongress in Leipzig.

Der neue Verdi-Chef Frank Werneke ist mit einem Aufruf für höhere Löhne, sichere Renten und Umverteilung in sein Spitzenamt gestartet. "Verdi ist die politische Gewerkschaft in Deutschland", sagte Werneke vor dem Verdi-Bundeskongress. Dies solle so bleiben.



Werneke war am Dienstag zum Nachfolger des Langzeitvorsitzenden Frank Bsirske gewählt worden. Werneke machte deutlich, dass er als "leidenschaftlicher Tarifverhandler" lieber auf eigene Durchsetzungskraft statt auf die Politik vertraue.