Trotzdem gehen die größten Gefahren wieder von starkem Wind und sintflutartigem Regen aus. Über 600 Liter pro Quadratmeter werden in den nächsten zwei Tagen in der Kernregion um den Quirimbas-Nationalpark fallen, genug für neue heftige Überschwemmungen und Erdrutsche. "Kenneth" könnte sich am Wochenende sogar noch einmal regenerieren, was weitere extreme Regenmengen zur Folge hätte.