Im Élyséepalast findet die neuerliche Libyen-Konferenz statt. Quelle: Horacio Villalobos/EPA/dpa

Mit einer neuen Libyen-Konferenz in Paris will Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am morgigen Dienstag einen Ausweg aus der Krise des Landes suchen. Teilnehmen werden unter anderem der Chef der international anerkannten Einheitsregierung, Fajis al-Sarradsch, und der im Osten Libyens herrschende General Chalifa Haftar.



Nach Angaben aus Kreisen des Elyseepalastes ist eine gemeinsame Erklärung geplant, damit vor Jahresende in Libyen Wahlen stattfinden können.