Die Hochwasserlage am Rhein ist weiterhin angespannt. Quelle: Arne Dedert/dpa

Die Hochwasserlage entlang des Rheins bleibt angespannt. Bei Köln wird der Höhepunkt des neuerlichen Hochwassers voraussichtlich am Samstag erreicht, wie die Hochwasserschutzzentrale in Köln mitteilte.



Der Pegelstand lag am Morgen bei 7,68 Meter und dürfte wegen Niederschlägen um weitere zwei Zentimeter pro Stunde ansteigen. "Wir gehen davon aus, dass der Pegelstand im Laufe des Freitags auf etwa 8,30 Meter ansteigen wird", sagte ein Sprecher. Dann würde die Schifffahrt eingestellt.