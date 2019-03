Demonstraten gegen die geplante Urheberrechtsreform in Göttingen.

Quelle: Swen Pförtner/dpa

Zehntausende Menschen haben in Deutschland gegen die geplante EU-Urheberrechtsreform demonstriert. Eine der größten Protestaktionen gab es in München, wo nach Polizeiangaben rund 40.000 Menschen auf die Straße gingen. In Köln waren es nach Veranstalter-Schätzungen mehr als 10.000 Menschen, in Hamburg bis zu 6.000.



Am Dienstag soll das EU-Parlament über die Urheberrechts-Reform abstimmen. Kritiker fürchten, dass dann Uploadfilter zum Einsatz kommen, was einer Zensur gleichen könnte.