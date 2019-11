Logo der Deutsche Rentenversicherung am Gebäude. Symbolbild

Quelle: Martin Gerten/dpa

Rentner können auf deutlich steigende Bezüge im kommenden Jahr hoffen. Die Deutsche Rentenversicherung bestätigte entsprechende Annahmen bei einer Veranstaltung in Würzburg.



Im Westen dürften die Renten am 1. Juli 2020 um rund 3 Prozent steigen und in Ostdeutschland noch einmal um rund 0,7 bis 0,8 Punkte stärker, sagte der Chef der deutschen Rentenversicherung, Alexander Gunkel. Zugleich mahnte er zur Vorsicht: Die Steigerung könne angesichts wirtschaftlicher Unsicherheiten auch geringer ausfallen.